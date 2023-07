Az ételallergia ugyan nem szezonális jellegű, de szintén rengeteg embert érint. Dr. Hajdú Krisztina allergológus kérdésünkre elmondta, hogy nem lett több a beteg mint korábban, csak többen ismerik fel a problémát. Volt olyan, aki több mint egy évtized után egy szűrővizsgálaton tudta meg, hogy ételallergiától szenved. A gluténérzékenység kifejezetten veszélyes autoimmun reakció, amely során a termelődő ellenanyag bélgyulladást vált ki és maradandó károsodást okoz. A másik gyakori allergiatípus a laktózra alakul ki, amely tulajdonképpen egy emésztési zavar. Az életkorral csökken a szervezetben a laktáz enzim termelése, amely lebontja a laktózt, így kellemetlen tüneteket okoz, többnyire puffadást és szelesedést. Az allergológus szerint emésztési zavar miatt is sokan keresik fel a rendelőket, ami nem csoda, hiszen az élelmiszerek minősége sokat romlott az utóbb évtizedekben.

Az élelmiszergyártásban használt adalékanyagok túlzott mennyisége növeli az allergiás reakciók esélyét is. A szakember hozzátette: különböző életszakaszokban mindig más válthat ki allergiás reakciót. Míg életünk első három évében az ételekre alakulhat ki allergia, így például a tojásra, tejre, mogyoróra, addig négyéves kortól már a légúti megbetegedések lesznek jellemzőek. Felnőttkorban ételallergia ritkán jelentkezik. A modern kor ártalma lehet a kontakt-allergia, amely a bőrön alakul ki akkor, ha valamilyen anyaggal érintkezünk. Ekcéma-szerű gyulladást válthatnak ki a tusfürdők, vagy a különböző fémek is, de még az illatosított vécépapír is veszélyes lehet. A hajfesték mellett jellemző, hogy sokan fordulnak orvoshoz géllakkok és a műkörmök miatt kialakult allergiás reakciókkal, amely szintén a szervezet számára idegen, vegyi anyagokkal való érintkezést jelent.