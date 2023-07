- „Ülj a nyakára!” hangzott el a parancs a hajdúkapitánytól. Muzulmánt csinálunk belőle – folytatta, majd markos legények szorították a padra az elkövetőt, aki mindent megígért, hogy tekintsenek el a büntetéstől. A parancsnok aztán megígértette vele, hogy a fiát csak jóra neveli a jövőben; akkor elmehet.

A hagyományőrzők mindeközben a hajdúk életéről is meséltek a közönségnek. Elhangzott az is, hogy akkoriban igen demokratikus szabályok szerint működtek ezek a katonák, hiszen vezetőjüket egy évre választották, minden évben más kezében volt a hatalom. A hajdúk pedig a közhiedelemmel ellentétben nem voltak haramiák, hanem jóravaló katonákként szolgálták a hazájukat. Persze, aki vétett, azt deresre húzták. GO