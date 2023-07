Kora tavasztól egészen késő őszig tart a pollenszezon, bár az allergiások egy része egész évben szenved a poratkától, vagy a kutya- és macskaszőrtől. Nyáron azonban a polleneké a főszerep, a szénanátha jól ismert tünetei szinte minden családban jól ismertek. A rovarcsípések által kiváltott allergiás reakciók már veszélyesebbek, hiszen egy anafilaxiás sokk akár halált is okozhat. Dr. Hajdú Krisztina allergológus, immunológus és tüdőgyógyász szerint a szénanátha tüneti kezelése mellett az ételallergia és az úgynevezett kontakt-allergia is egyre több gondot okoz. Az utóbbi években egyre több az allergiás, amelyre számos magyarázat létezik, de szinte biztos, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő érése állhat a háttérben.

Oka lehet az antibiotikumok túl korai használata, a túlzott fertőtlenítés és a vegyszerek. A szakember szerint az emberek minden veszélyesnek tartott anyagot ki akarnak irtani a környezetükből, ennek pedig egyenes következménye az lesz, hogy az alapjában véve ártalmatlan anyagokra is allergiás reakciók jelennek meg. Az allergiát legtöbbször tünetileg kezelik, hiszen a szénanáthával nehéz együtt élni, ugyanakkor a baj már a gyökereknél is orvosolható. Az allergológus elmondta, hogy a régi népi hagyományoknak és anekdotáknak is van néha orvosi alapjuk. A parlagfű okozta allergia kezelésére ugyanis már a régi korokban is parlagfű főzetet itattak a beteggel, természetesen nagy hígításban. Ez a kezelés hatékony, az allergia kezelésére – főleg a rovarcsípések okozta reakciók enyhítésére – kiválóan alkalmas.