Kétcsoportos óvodát működtet Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása. Mintegy 60 gyermek elhelyezésére kínál lehetőséget az intézmény, sok család számára fontos, hogy Sorkifaludon óvoda működik. A helyzet akár idilli is lehetne, ezzel szemben szülői petíció, óvónők levele és rendőrségi feljelentés híre jutott el szerkesztőségünkhöz. A részletekről első körben Iszakné Csóka Boglárka szülőtől és társaitól (kérték, nevüket ne írjuk le) hallunk. Egymás után mutatják az elmúlt hetekben keletkezett dokumentumokat.

- Türelmesek voltunk és vártunk – ismeri el Iszakné Csóka Boglárka, aki szerint régóta elégedetlenek a szülők és az óvodában dolgozók is az intézményvezetővel, hangjuk azonban úgy tűnik, nem jutott el minden döntéshozóhoz. Boglárka óvodáskorú gyermekei ételallergiások, egyikük asztmás is, nagyobb odafigyelést követelnek az óvodában (is). A kisfiú saturációját rendszeresen kell(ene) mérni, az anyuka szerint azonban volt, amikor ennek nem tettek eleget az intézményben. Kormányhivatali eljárás is indult, azonban az nem tárt fel semmilyen szabálytalanságot, az óvodavezető papírokkal igazolta: minden vizsgálatot elvégeztek. Mondhatnánk: egy anyuka túl aggódja gyermeke ügyét, ám ekkor előkerül a 60, jobbára szülői aláírásokat tartalmazó beadvány. Ennyien adtak hangot elégedetlenségüknek a jelenlegi óvodavezető tevékenységével kapcsolatosan. Az intézmény óvónőinek és dajkájának „segélykiáltó” levelét ugyancsak láthattuk, a társulást alkotó önkormányzatok számára ebben jelezték: miután a munkaközösség tagjai nem tudnak együtt dolgozni az érintettel, kinevezése esetén a távozást választják.

Hogyan pótolnának négy óvónőt és két dajkát a kétcsoportos óvodában szeptembertől? Mi lehet az elmérgesedett helyzet megoldása? - ezekkel a kérdésekkel fordultunk a megbízott óvodavezetőhöz és a három települési polgármesterhez. Nemcsak lapunkat, mintegy 60 gyermek családját érdekli a válasz.

Az intézményvezető érdeklődésünkre közölte, a megfelelő jogi lépéseket megteszi, hiszen úgy érzi, személyét sértő vádakkal illetik. Jelezte azt is, nem kíván nyilatkozni. A nyilatkozattételtől Gyanógeregye polgármestere, Sejber Tiborné és Nemeskolta vezetője, Farkas Imre is elzárkózott. Erős Zoltántól, Sorkifalud polgármesterétől tudjuk meg: azt kérték, a felmerült problémákat vitassa meg a nevelési szünet lejárta után, augusztusban az óvodavezető és a négy óvónő, majd utána a polgármesterekkel is üljenek egy asztalhoz. - Maximálisan kiállok a többség döntése mellett, vagyis a szülők és az óvónők mellett állok – tette hozzá Erős Zoltán, aki szerint nem igaz az, hogy korábban ne lehetett volna már hallani az intézmény falain belül egyre növekvő feszültségről. Arról már ő is tőlünk értesült: a napokban rendőrségi feljelentés is született. Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője lapunk kérdésére annyit közölt, adatvédelmi okok miatt nem áll módjában információt adni. Így egyelőre nem tudjuk, indult-e eljárás a feljelentés alapján.