Glavanics Krisztinát Muraszerdahelyen díszpolgári címmel ismerték el, szeptember 1-jétől pedig a kismartoni (eisenstadti) egyházmegye magyar és horvát vikariátusát is koordinálhatja. Narda polgármesterét a faluban TOP-os forrásból zajló csapadékvíz-elvezetési projektről is kérdeztük a Közéleti kibeszélő podcastjában.

Szent László napján ünnepélyes keretek között vehette át Muraszerdahelyen a díszpolgári kitüntetést Glavanics Krisztina. Narda és a horvát város közötti testvértelepülési együttműködés csaknem három évtizedre nyúlik vissza, az elismerés a szoros köteléket is fémjelzi.

- Szinte napi szinten vagyunk kapcsolatban, számos nagy projekt van mögöttünk: a megyei horvát bál szervezése, gyerekek üdültetése mind a két helyen, és számomra nagyon fontos a tamburaoktatás is, amit nemcsak zeneoktatásnak tekintek, hanem egy természetes horvát nyelvtanfolyamnak. Az onnan jövő pedagógus nem tud magyarul, így a gyerekek, akik már gyengébb nyelvi kompetenciával rendelkeznek a horvát nyelvet illetően, egyfajta horvát tanfolyamon vesznek részt – sorolta a települések közti együttműködés eredményeit Glavanics Krisztina a vaol.hu Közéleti kibeszélő című podcastjában. Nem maradhatott ki a sorból a Muraszerdahellyel közösen kiadott, Grádistyei dallamok – Horvátországi dallamok című, tavasszal bemutatott kötet sem.

- A könyvnek két eleje van, ami utal az egymás iránti tiszteletre: senki sem fontosabb a másiknál. A közepe pedig egyfajta végtelenséget jelez: lehet ezt még folytatni – mondta el a településvezető, aki nem mellesleg a kiadvány egyik szerzője is volt.

A horvátországi díszpolgári kitüntetéssel szinte együtt érkezett a másik hír: Glavanics Krisztina Ägidius Zsifkovics püspök felkérésére szeptember 1-jétől a kismartoni (eisenstadti) egyházmegye magyar és horvát vikariátusát is koordinálhatja. Ráadásul Ausztriában első alkalommal bízták nőre ezt a feladatot. A felkérés „hidegzuhanykért” érte, számos kétség merült fel benne, ám ahogy fogalmazott: - Püspök atya nagyon határozott volt és elszánt. A Szentatya szándékát szerette volna megvalósítani, akinek a kérése az, hogy az egyházak egyre több világi embert vonjanak be a hétköznapokba, tegyenek vezető funkcióba és itt külön kérése volt a nők szerepének hangsúlyozása.

Glavanics Krisztina bízik abban: az új munkakört és a polgármesteri teendőket ezután is össze tudja majd egyeztetni. Társadalmi megbízatásban vezeti a települést, jelenleg a csapadékvíz-elvezetési projekt követel tőle több figyelmet. Ennek kapcsán felelevenítette: 2014-ig nyolc villámárvíz sújtotta a falut, miközben Nardán nincs egy patak, forrás, ahonnan a víz előtörhetett volna. - Van egy tavunk, az egyszer sem öntött ki, de mégis "úsztunk" és tulajdonképpen pillanatok alatt a teljes település víz alá került – hallottuk a polgármestertől.

A csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása tehát sürgős, ugynakkor nehéz feladat elé állította az önkormányzatot. Az első ütemet 2018. március 25-én adhatták át. - Ez a dátum annyira megmaradt bennem, mert nekem egy óriási lépésnek tűnt akkor és az most is, hogy tudunk nyugodtan aludni, nem kell félni a víztől – hangsúlyozta Glavanics Krisztina. A második ütem a kis-nardai falurészen 180 millió forintból, egy TOP-os támogatás jóvoltából jelenleg is zajlik. Várhatóan augusztusra ez a beruházás is befejeződik – tudtuk meg a polgármestertől.