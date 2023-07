A biztonságos közlekedést megcélozva, a lakossági igényeket meghallgatva forgalmi tükröket telepítenek a Gárdonyi utcában. Németh Róbert, a városrész önkormányzati képviselője igénylést nyújtott be két új forgalmi tükörre, amit elfogadtak, így az eszközök beszerzése után, hamarosan fel is szerelik őket. Emellett a Gárdonyi út szélén növő kis ostorfák lelógó ágait is levágják.