Hétfőtől egészen szombatig le lesz zárva Szombathelyen a Gagarin utca és a Jókai utca kereszteződése, ahol körforgalmat építenek. A munkálatok a Homok utca kereszteződését is érintik, így az autósoknak ezt az útszakaszt is el kell kerülni. Kérjük, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat!