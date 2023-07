A hőség elleni akcióterv segítségével Bécs hosszú távon megpróbálja elkerülni, hogy felforrósodjon a város, rövid távon pedig a már kialakult magas hőmérsékletet igyekeznek enyhíteni. "Intézkedéseinkkel szeretnénk a lakosságot a lehető legjobban megvédeni a hőség negatív egészségügyi hatásaitól. Fontos, hogy bécsiek a szabadban, közterületen gyorsan és egyszerűen le tudják hűteni magukat. Erre a város számos lehetőséget kínál" - mondta Jürgen Czernohorszky, Bécs klímaügyekért felelős városi tanácsnoka.

A bécsi erdők, parkok és kertek mellett a természetes fürdőhelyek és strandok biztosítanak felfrissülést a forróságban. A Bécsi Erdő hűsítő hatása például mintegy 23 millió klímaberendezés teljesítményével egyenértékű, az erdők nélkül 6 fokkal lenne melegebb az osztrák fővárosban. Ezen kívül több mint ezer park és 1.300 friss, hideg ivóvizet adó ivókút található városszerte - a kicsiket pedig várják a vizes játszóterek. Hogy a sűrűn beépített területek is egy kis lélegzethez juthassanak a forróságban, párakapukat telepítenek, és a történelmi szökőkutakat is felújítják és üzembe helyezik. A "hűsölő zónák" kísérleti projektben pedig nyilvános, hűtött helyiségekben kínálnak pár órányi pihenést és kikapcsolódást azok számára, akiknek ez otthon nem elérhető.

A nyári időszakban egyre gyakrabban jelentkező hőhullámok elleni védekezés fontos eleme a megelőzés is. Bécs megújult Hőségtanácsadó honlapján számos tipp és tanács olvasható a forróság miatt kialakuló problémák megelőzéséhez. Ezen kívül az 1450-es központi telefonszámon már egészségügyi tanácsokat és tippeket is lehet kérni a hőségben tapasztalható tünetekkel kapcsolatban. A hét minden napján 24 órában hívható hotline-on keresztül szakképzett ápolók és egészségügyi szakemberek segítenek például felismerni, hogy a tünetek alapján esetleg kiszáradásról vagy éppen napszúrásról van-e szó. Azt is tisztázzák a telefonálóval, hogy elég-e otthon kezelni a tüneteket vagy érdemes orvoshoz fordulni, de arról is információt tudnak adni, hogy merre van a legközelebbi hűvös hely. A város okostelefonos alkalmazása, a Stadt Wien-App push-üzeneteken keresztül értesíti felhasználóit a várható hőhullámokról és hasznos információkkal, egészségügyi tanácsokkal látja el őket, hogy tudatosan felkészülhessenek az időjárási körülményekre.