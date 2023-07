A nyári időszak az útépítések ideje is. Burgenlandban hétfőn (július 10.) megkezdték a B63a, vagyis a Felsőőrt (Oberwart) elkerülő út felújítását. Az utat július 28-ig teljesen lezárják a forgalom elől. Ez jelentősen megnehezíti az ingázók dolgát, ugyanis ez az útszakasz nagyon népszerű az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók körében is. A teljes lezárás technikailag a legjobb megoldás. – A forgalmat a munkálatok idejére elterelik a B63-as úton, az Alsóőr (Unterwart) ipari területen át, észak felé, az „Oberwart Nord” elkerülőn keresztül vissza a város keleti szélén található körforgalomhoz vezet majd – mondta el Harald Rosner Burgenland tartomány déli építési és üzemeltetési osztályának munkatársa az osztrák közmédiának. A helyreállításra a kiterjedt úthibák és nyomvályúk miatt volt szükség. Az elkerülő 30 éve szolgálja hűségesen Felsőőrt, azóta tehermentesíti a belvárost. A felújításba 500 ezer eurót fektetnek be.

Nem csak útlezárás, határzár is nehezíti a Magyarországról Ausztriába ingázók dolgát. Korábban lapunk is beszámolt róla: március óta az Ágfalváról Somfalvába (Schattendorf) vezető utat a határátkelő közelében Thomas Hoffmann, Somfalva polgármestere gyalogos zónának minősíttette, ennek értelmében autós határátkelésre kizárólag Ágfalva és Somfalva lakói használhatják az útszakaszt. Ezt süllyedő oszlopokkal oldották meg. Az ingázóknak az áthajtáshoz egy két évre szóló, 160 eurós áthajtási engedélyt kellett megvásárolniuk. Az ingázók korábban több fórumon is jelezték nemtetszésüket a polgármester felé. Legutóbb júniusban tartottak demonstrációt a határ magyar oldalán. Az áthajtásos rendszer úgy működne, hogy miután az engedélyt igazoló matricát leolvassák, az oszlopok a földbe süllyednek és az autó áthajthat a határon. Mindez jelenleg feltételes módban működik csak: a hétvégén ugyanis kalapáccsal lebontották az átlépéshez szükséges matricaleolvasó rendszer érzékelőit, így azok jelenleg nem működnek. Az utat ezért egyelőre lezárták a gépjárműforgalom elől – írta meg a magyarok.orf.at.

Sülylyedő oszlopokkal zárták le a határátkelőt Somfalvánál, csak a helyben lakók használhatják azt, illetve azok, akik ehhez engedélyt váltanak

Forrás: ORF

Somfalva polgármestere videokamerákat telepítene a határszakaszra a későbbi incidensek megelőzése érdekében. Hoffmann hozzátette: azok szenvednek most leginkább a vandálok miatt, akik külön engedélyt kértek a gyalogos zónában való közlekedésre.

Az útfelújítások és a határzár mellett sebességkorlátozással is kell számolniuk a Burgenlandban közlekedő autósoknak. Az osztrák közlekedési klub adatai szerint ugyanis Ausztriában tavaly több mint 26.500 közlekedési baleset történt. A közutakon 109-en vesztették életüket. A balesetek visszaszorítása érdekében a klub akcióba kezdett: azzal a felhívással keresték meg az önkormányzatokat, hogy lakott területen csökkentsék 30 km/órára a járművek megengedett sebességét. A kampányhoz Burgenlandban eddig tíz település csatlakozott.

Felsőpulyán (Oberpullendorf) az önkormányzat a napokban hozta meg az elvi határozatot, a bevezetés időpontjáról később döntenek. Thomas Schmidt, az SPÖ városi tanácsosa azt várja az intézkedéstől, hogy csökken a súlyos balesetek száma. A lassabban közlekedők pedig hamarabb el tudnak kerülni egy veszélyes helyzetet. Lajtaújfaluban (Neufeld) korábban már háromszor szerették volna csökkenteni a sebességet, de a közlekedési hatóság eddig elutasította a kérelmüket. Michael Lampl (SPÖ) polgármester most bizakodó.

– Viszonylag nagy település a miénk – nyilatkozta az ORF-nek. – Sok nálunk a családi ház, a gyerekek közül sokan gyalog, vagy kerékpárral járnak óvodába, iskolába. Az ő biztonságuk érdekében is indokolt a sebesség lassítása – fogalmazott.