Ki a Balaton partján, ki otthon várta a ponthatárokat. Kálmán Attilát például, aki a szombathelyi premontrei gimnázium 12. D osztályban végzett, Gyenesdiáson egy családi rendezvényen értük utol: a barátnőjével és unokatestvérével tervezett osztozni az örömben, közben a nagybátyja születésnapját is ünnepelték. – Győrben tervezem a továbbtanulást logisztikai mérnöki szakon. Megfigyeltem, hogy az elmúlt években a műszaki szakokon nem volt túl magas a pontráta, Győrben a minimumot kérték tavaly: 290 pontot. Számításom szerint ez 5–10 ponttal emelkedhet az idén. A műszaki szakokra nem is annyira bekerülni nehéz, mint inkább bent maradni – hallottuk tőle. 405 pontja lett az első – vágyott – helyre, amit megjelölt. Angolból és németből nyelvvizsgázott középfokon. Kitűnő eredménnyel végzett az érettségin. A 11. és 12.-es bizonyítványa is szinte kitűnő lett. A második helyen a gazdasági informatikus szakot jelölte meg, oda 406 pontot gyűjtött.

Ami a jövőt illeti: a logisztikai területet azért választotta, mert mindig közel állt hozzá a szervezés, a problémamegoldás. Ezen a szakon tudja kamatoztatni a képességeit. Középtávon középvezetői pozícióban gondolkodik, a későbbiekben akár egy saját fuvarozócéget is el tud képzelni magának. Komoly reményekkel – félig hátradőlve várta az eredményt. Az ugyancsak a premontreiben végzett Mittl András Vonyarcvashegyen, baráti társasággal várta a ponthatárok kihirdetését szerdán este. Első helyen Győrben a Széchenyi István Egyetemen a kereskedelem és marketing szakot jelölte meg – kora este még nem dőlt el, hogy a bejutáshoz elegendő-e a szerzett 408 pontja. Budapesti szakokra is beadta a jelentkezését kommunikáció és médiatudományra. A Budapesti Gazdasági Egyetemre 418 pontja lett – ott beleszámított az irodalomjegy is – mondta. A tét nagy, ő pedig félig-meddig rábízta a sorsra a továbbtanulás alakulását. És, bár gondolkodott, végül nem változtatott sorrendet. Izgalmas este lesz – mondta, hiszen eldől, hol tölti az elkövetkező éveit.

Tízéves távlatban: előbb alkalmazottként szeretne tapasztalatot gyűjteni, hosszabb távon saját vállalkozásba kezdene, amihez marketingtudás kell. Évfolyamtársai, Somogyi Kata és Kitti otthon, Csákánydoroszlóban várták a nagy pillanatot. Kata első helyen a BME mérnökinformatikus szakát jelölte be – ott tavaly 390 pont kellett a bejutáshoz. Másodikra ugyanott a villamosmérnökit, harmadikra Szombathelyen az ELTE-n a matematika–fizika tanári szakot. Utóbbi két tantárgyat választotta a gimnáziumban fakultációként, matematikából emelt szintű érettségit írt, németből C1-es szintű nyelvvizsgát tett, és jól sikerült az érettségije is. Bízott a sikerben: 469 pontja – remélte – a kollégiumi bejutáshoz is elég lesz Budapesten. Ikertestvére, Kitti magas pontszámmal, 473 ponttal várta a kihirdetést. Ő a gimnáziumban a biológia- és kémiafakultációt vette fel. Pécsre, az orvosira készül – oda tavaly 415 ponttal lehetett bekerülni. Második helyen a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát jelölte meg (ott 362 pont volt a ponthatár tavaly). Az ikertestvérek életében az iskolán kívül más szempontból is változást hozhatnak a következő évek: más-más városba készülnek, amitől most még kicsit tartanak.