Füle Józsefnek, a falusi pásztornak 1947-ben a Fekete-erdőben egy tölgy tetején jelent meg a Szűzanya. A látomásnak gyorsan híre ment, egész Szlovéniából és Horvátországból jöttek az emberek, hogy maguk is átéljék a csodát. A tanúvallomások szerint a Fekete-erdőben mintegy kétszáz embernek volt látomása. Azóta is rendszeresen tartanak szentmisét a kegyhelyen, amely teljesen megújult. A felújításról már 2021-ben is folytattak megbeszéléseket, a munkálatok java azonban 2022-ben zajlott. Szőke Jenő, hosszúfalui asztalos a fa köré egy, az időjárástól védő építményt állított fel, majd két budapesti restaurátor újította fel a Mária-fát: a törzset, illetve a kegyhelyen található szobrokat. Maga a Mária-fa egy fából és üvegből álló burkolatot is kapott. Sor került a padok, a gyóntatószék, illetve a kápolna felújítására is, emellett stációkeresztek is készültek, megerősítették a kegyhely bejáratához vezető hidat. A kápolnába vitrázsüvegekkel kerültek, ezeket Herman László felsőlakosi művész készítette. A projektet a Bethlen Gábor Alap 100 ezer eurós támogatásából finanszírozták. A felújításra 60 ezer eurót költöttek, a fennmaradó összegből a kegyhely karbantartását, üzemeltetését, turisztikai népszerűsítését oldják meg.