Milyen a vasi fürdővizek állapota jelenleg? Mire érdemes odafigyelni a természetes és mesterséges fürdővizek valamit a helyes fürdőkultúra kapcsán - ezekre a kérdésekre is választ ad dr. Wächter Walter, Vas vármegye tisztifőorvosa legújabb podcast adásunkban. És, ha már úgy tűnik, végérvényesen beköszöntött a nyár, egyéb hasznos tanácsokkal is jövünk a következő percekben: szóba kerül a megfelelő folyadékfogyasztás, a fényvédelem, a klímahasználat, de a külföldi utazók védőoltásaihoz is információkkal szolgálunk.