- Hivatalosan 1990 óta ünnepeljük világszerte a Nemzetközi Roma Napot, amely a roma kultúra és közösség ünnepe. A körmendi romák elválaszhatatlanok a város történelmétől. A közös munka, az együtt átélt sikerek, kudarcok, a közös események, a megkötött barátságok mind-mind egy közösséggé kovácsoltak bennünket, úgy, hogy közben a romák megőrizték sajátos kultúrájukat, amely gazdagítja Körmendet - fogalmazott az alpolgármester. A program további részében egymást váltották a zenés műsorok a színpadon: a Zsiga Duó, a Dream Team Zenekar és a Hollósy Band is fellépett, a tombolasorsolás után pedig Neubayer Tamás Cseszki muzsikált.

A gyerekeket egész nap ugrálóvár várta, emellett lovagolni is lehetett.

A rendezvényen ott volt Hendawy Angel, Angyalka is, aki már nem először vett részt a Roma-napon, és ahogy mindig, most is nagy szeretettel köszöntötték a szervezők és a zenészek.