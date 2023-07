A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanyájának monumentális járműveit is megismerhették a táborozók pénteken. A gyerekek hallhattak arról, a tűzoltók mire használják a gépjárműfecskendőkön található eszközöket, kíváncsian vették kézbe a sugárcsövet és tapasztalták meg maguk is, milyen fizikai felkészültséget igényel a feszítővágó berendezésnek a puszta kézben tartása is. A legizgalmasabbnak azt tartották, amikor beülhettek a tűzoltóautókba, illetve felmászhattak a létraszer "fedélzetére". Természetesen nem maradhatott el a védőfelszerelések felpróbálása, valamint az elengedhetetlen próbariasztás sem - olvasható a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.