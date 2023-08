Az elmúlt több, mint 30 évben számos változás történt Peresznyén, főleg fejlesztések útján - tekintett vissza ünnepi köszöntőjében Orbán Gyula, a település polgármestere. Rámutatott: amióta elindult a Magyar falu program, dömpingben jelentek meg a pályázatok, falujuk pedig nagyrészt sikeresen szerepelt. Az elmúlt három évtizedben megújult a ravatalozó, a temetőkápolna, a temetőkert belső tere és kerítése, megszépült a faluház, és számos új eszközt is vásárolhattak a közterületek gondozása, megfelelő karbantartása érdekében. Több utcafelújításra is nyertek pénzt: a Dózsa és a Jurisics utca után az elmúlt hónapokban a Hunyadi utca 400 méteres szakaszát tették rendbe. Portalanították a zártkerti utak 80 százalékát is - foglalta össze Orbán Gyula az elmúlt évtizedek eredményeit.

Magyar falu programból 25 millió forintot kaptak az épület megújítására

Az új horvát közösségi ház épülete szintén kormányzati támogatásból szépülhetett meg: Magyar Falu Programban 25 millió forintot kaptak, amiért Orbán Gyula köszönetet mondott Ágh Péter államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének és Gyopáros Alpár kormánybiztosnak is. - Egy évvel ezelőtt még attól féltünk, komoly problémák lesznek az épülettel, s ha nem tudtunk volna lépni vagy nem segít a kormány, akkor a házat egy-két éven belül eldózerolhattuk volna - jelentette ki a településvezető. A kormánytámogatásból helyreállították a tetőszerkezetet, a külső nyílászárókat kicseréltették, hőszigetelést és színezést is kapott az épület. A belső, rekonstrukciós munkálatokhoz a horvát nemzetiségi önkormányzat kért anyagi hozzájárulást a Miniszterelnökséghez írt levelében: így további 25 millió forintot fordíthattak az épület teljes körű felújítására. A tereprendezéshez és a kerítéshez a peresznyei önkormányzat, a bútorzat beszerzéséhez pedig a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat járult hozzá - tudtuk meg.