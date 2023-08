Nem kizárólag Vas vármegyében okoz jelentős problémát a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék következtében kialakuló árvizek. A szomszédos Burgenlandban is küzdenek az áradások ellen. Németújváron (Güssing) a Strém patak lépett ki a medréből, ahogy az a mellékelt fotókon is látható. Az éjszakára egy jelentősebb áradást jósolnak a térségben, ezért a tartományi tűzoltók elővigyázatosságból homokzsákokat is bevetnek, hogy megvédjék a településen lévő idősek otthonát.

