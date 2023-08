A bibliai bölcsesség volt a témája a Celldömölki Református Egyházközség által szervezett tábornak: egy héten át 22 gyermekkel négy felnőtt foglalkozott. Az áhitatok és vallási témájú foglalkozások mellett jutott idő játékra, és egy keszthelyi kirándulásra is – tudtuk meg Major Lehel lelkésztől, aki lapunknak elmondta azt is: nagy összefogásnak köszönhetően a befejezéséhez közeledik a parókiaépület fűtéskorszerűsítése. A régi, 30 éves gázkazán nem volt gazdaságos. Most egy cserépkályhát építettek, amit rákötnek a központi gépészeti rendszerre. A beruházás a hívek adományiból, az egyházmegye és a város támogatásával valósul meg. Celldömölkön önkormányzata a júliusi testületi ülésen kétszázezer forinttal hozzájárul a hőcserélével történő összekötéséhez.

Major Lehel a gyülekezet negyedik megválasztott lelkésze. Mintegy hatszáz tagjuk van, számukra az istentiszteleteken kívül konfirmációi előkészítő foglalkozásokat, az iskolákban hittan-, biblia-, és presbiteri órákat, nőszövetségi alkalmakat, énekkari próbákat tartanak.