Árhullám 1 órája

Első fokot meghaladó vízállásra számítanak a Rábán - fotók, videó

Most is áradnak Vas vármegye vízfolyásai, de a jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégén ismét mindenhol számítani lehet újabb árhullámok kialakulására. A lehulló csapadék a kisebb vízfolyásokon nagyobb vízszint-emelkedéseket is okozhat, különösen igaz lehet ez a Répce, a Gyöngyös és a Pinka vízgyűjtőkre.

Tóth Judit Tóth Judit

Forrás: Szendi Péter

Az előző hetekben többször esett számottevő csapadék, változó intenzitással és területi eloszlással a Rába teljes vízgyűjtő területére. Kedden délután egy hidegfront érte el a Rába, a Pinka, a Gyöngyös és a Répce vízgyűjtőjét, területi átlagban 25-35 mm eső esett, de helyenként ennél nagyobb mennyiségek is hullottak (40-50 mm). A szerda hajnalig lehullott csapadék hatására árhullámok alakultak ki a vízfolyásokon. A Rábán Szentgotthárdnál, a Répcén Répcevisnél 2 méter körüli, a Pinkán és a Strémen Kemestaródfánál 3 méter körüli, míg a Gyöngyösön Kőszegnél 1,5 méter körüli vízszint-emelkedések alakultak ki. Szerdán, a délutáni órákban ezekben a szelvényekben már megindult az apadás. A Rába körmendi szelvényében első fokozatot megközelítő vízszinttel tetőzött a Rába az esti órákban.

Így fest a Rába Csákánydoroszlónál Fotók: Szendi Péter

Csütörtöktől ismét megnövekszik a csapadékhajlam, a gomolyfelhőkből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A jelenlegi mennyiségi előrejelzések szerint csütörtök reggeltől szombat estig területi átlagban összesen 40-60 mm csapadékot prognosztizálnak, a csapadék zöme várhatóan péntek estétől szombat reggelig hullik le. Ennek következtében a hétvégén ismét mindenhol számítani lehet újabb árhullámok kialakulására. A lehulló csapadék a kisebb vízfolyásokon nagyobb vízszint-emelkedéseket is okozhat, különösen igaz lehet ez a Répce, a Gyöngyös és a Pinka vízgyűjtőkre. A Rába Körmendnél

Forrás: Tóth Judit A Rábán (Szentgotthárd, Körmend elrendelő vízmércéknél) első fokot meghaladó tetőző vízállás kialakulására számítanak. A ténylegesen kialakuló árhullámok nagysága függ az előzetesen előre jelzett meteorológiai, valamint hidrológiai viszonyok beválásának mértékétől - tájékoztatott a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!