A felújítás részleteit Kovács Vince ismertette. Az elnök szólt azokról a munkafolyamatokról is, amelyeket a szabadságvesztésüket a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben töltő fogvatartottak végeztek: ők szigetelték a födémet, 200 négyzetméteren kazettás álmennyezetet készítettek, a két nagyobb helyiségből gipszkarton válaszfalakkal három irodát és egy folyosót alakítottak ki, elbontották az egykori díszterem falburkolatát, az egész szinten újrafestették a falakat – ahol kellett, gletteltek és csiszoltak –, és a teraszt is újraburkolták. Az elnök hangsúlyozta: mindenki minőségi munkát végzett, amiért az elnökség nevében is köszönetet mondott. Külön kiemelte a fogvatartottak hozzáállását és munkavégzését, valamint az ő tevékenységüket irányító és felügyelő bv-alkalmazottak helytállását.

– Köszönjük, hogy bizonyíthattunk – mondta Nyima Tamás bv. dandártábornok, az I. Agglomerációs Központ vezetője, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, aki a büntetés-végrehajtási szervezet azon – a kívülállók által kevésbé ismert – tevékenységéről beszélt, amely a fogvatartottak szabadulásuk utáni, társadalomba történő visszailleszkedését segíti.

Mint mondta, az általános iskolai és gimnáziumi oktatás mellett a büntetés-végrehajtási intézetekben szakmát is tanulhatnak az elítéltek. Ahhoz azonban, hogy a megszerzett tudást később hasznosítani tudják, gyakorlatra is szükségük van, amit először az intézet falain belül szerezhetnek meg, majd akik ott bizonyítottak, külső helyszíneken is dolgozhatnak. A parancsnok a kamara vezetőinek ezért a lehetőségért mondott köszönetet. Hangsúlyozta: a fogvatartottak az itt elvégzett munkával nemcsak értéket teremtettek, de reméli, hogy az a társadalomba történő visszailleszkedésüket is segíteni fogja. Balogh Károly Zsolt főtitkár a kamarai munkaszervezet vezetőjeként mondott köszönetet: egyrészt a felújításban közreműködő vállalkozóknak, a fogvatartottaknak, az ő munkájukat irányító bv-s dolgozóknak.