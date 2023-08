Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a belváros fideszes önkormányzati képviselője ugyancsak módosító javaslatot terjesztett elő: a Belső-Uránia udvarban Horváth Roland magánszemély kérelmezte egy 105 négyzetméteres, jelenleg önkormányzati terület övezeti átsorolását és magánkézbe történő átadását. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária az ottani vállalkozók és lakók véleményét ismertette: közfelháborodást váltott ki a tervezett módosítás híre. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján azon a közterületen tartják a vendéglátóegységek és üzletek tulajdonosai, használói a hulladéktárolójukat, hiszen a szolgáltató csak ott tudja üríteni a kukákat.

Ez a Horváth Roland az a Horváth Roland?

A Horváth Roland név azért csenghet sokaknak ismerősen, mert ugyanígy hívják azt a magánszemélyt, aki előszerződést kötött a Vasivíz Zrt.-vel a termálfürdő területrészének megvételére. Költői maradt a kérdés, hiszen válasz nem érkezett: ez a Horváth Roland az a Horváth Roland-e? Nemény András polgármester leszögezte: maga sem támogatja közterületek magánkézbe történő átadását. S szólt arról is, hogy minden, a hivatalhoz beérkezett kérés a városvezetéstől függetlenül került be a dokumentációba. Arról még a lakosság is elmondhatja véleményét, illetve a közgyűlés is még megvitatja a végleges jóváhagyás előtt.

Parkolóházra miért mondanak nemet?

Dr. Melega Miklós egy másik lakossági kérelemre hívta fel a figyelmet, amiben Szombathelyen parkolóház építését szorgalmazták. Azt a jelenlegi tervezet nem támogatja, pedig az önkormányzati képviselő szerint a város szempontjából az egy előremutató javaslat. A 11-es Huszár úti laktanya B-területének tervezett beépítése kapcsán ugyancsak aggályainak adott hangot: szerinte túlzsúfolttá válik a városrész, és kérdés az is, hogy a jelenlegi infrastruktúra elbírja-e majd az új lakónegyedet. Dr. Horváth Attila alpolgármester rámutatott: a területre kiírt pályázati eljárás során a város vállalta ezt a módosítást. Dr. Melega Miklós úgy reagált: frakciójuk nem szavazta meg az ingatlan áron alul történő értékesítését és ezt a módosítást sem tudják támogatni.

Az alpolgármester a parkolóházzal kapcsolatosan pedig a pénzügyi forrást is kérte megjelölni a KDNP-s politikustól.

A herényi temetőben az "erdősávot" áthelyeznék

A herényi temető is témát adott: ott az erdősávot helyeznék odébb, hogy a temetőt tovább tudják bővíteni. Horváth Gábor emlékeztetett: a Bertalanffy Miklós utca lakói szorgalmazták a védősáv kialakítását. Az ott élők ennek a módosításnak szerinte nem örülnek, ezért kérte, hogy az is kerüljön ki az anyagból. Ezt azonban már nem támogatta a baloldali többség.

Zöldutat adtak a Szünöse-tározónak

A közgyűlés egyhangúlag szavazta meg végül a tervezett Szünöse-tározó kialakítására vonatkozó tervdokumentációt: a beruházás az oladi városrész és Sé árvízvédelmét garantálhatja majd hosszútávon. Ezután kezdődik a beruházással kapcsolatos véleményezési szakasz, a beérkező észrevételeket majd a polgármester ismerteti a közgyűléssel.

Az állami főépítész által előírt közgyűlési döntés végül a baloldali többség jóváhagyásával született meg: Koczka Tibor, a Pro Savaria Egyesület és az ÉSZ-frakció képviselői biztosították ehhez a 11 szavazatot, a Fidesz-KDNP frakció 6 jelenlévő tagja pedig tartózkodott.

- A mai technikainak ígérkező közgyűlés kapcsán két sikert ért el a Fidesz-KDNP frakció –ezt már Illés Károly nyilatkozta az ülést követően lapunknak, rámutatva Horváth Gábor és dr. Takátsné dr. Tenki Mária önkormányzati képviselők eredményeire.