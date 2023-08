Május elsején helyezték használatba a Somfalva (Schattendorf) határátkelőjénél kialakított sétálózónát és süllyedőkapus beléptetőrendszert. Ezt Thomas Hoffmann, a település polgármestere kezdeményezte, hogy véget vessen az ingázók miatt megnövekedett áthaladó forgalomnak. A utat csak egyéni elbírálás, valamint éves díj ellenében használhatják autósok, pedig Sopron környékéről – és vármegyénkből is – többen ingáznak a határátkelőn át ausztriai munkahelyükre. Ők több alkalommal nemtetszésüket fejezték ki az intézkedés kapcsán. Egy németországi székhelyű, magyar érdekeltséggel is rendelkező ügyvédi iroda egy érintett képviseletében egyéni normakontrollt kért az Alkotmánybíróságtól, valamint saját maguk nyújtottak be panaszt az Európai Bizottsághoz és az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

Álláspontjuk szerint noha Somfalva önkormányzata saját útján korlátozta a forgalmat, ezzel viszont de facto határzárat hozott létre jogellenesen – ezzel érvelnek az Alkotmánybíróságnál, írta meg az osztrák közmédia. Hozzátették: az Európai Bizottságnál az uniós alapelvek megsértésére, az OLAF-nál pedig a Somfalva– Ágfalva út korábbi felújítása során elköltött uniós pénzek szabálytalan felhasználására alapozzák a panaszukat. Érvelésük szerint az EU arra adott pénzt, hogy az utat autóval is lehessen használni. Ezt azonban somfalvi részről akadályozzák. A község részéről Johannes Zink ügyvéd az APA hírügynökség megkeresésére szerdán úgy reagált: egyelőre nem ismeri a beadványok tartalmát. Általánosságban viszont hangsúlyozta, hogy a sétálózóna és az áthaladás rendszerét előzetesen jogilag megvizsgálták, az eljárás a jogszabályoknak megfelelően történt – írta meg a magyarok.orf.at.