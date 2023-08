Ahogy a filmek elején mondják, igaz történet alapján: különös dolog történt a minap Szombathelyen. Főszereplőnk autójának szélvédője elég piszkosan díszelgett Szombathelyen a Thököly utca egyik felfestett parkolójában. Gondolta is magában, hogy dolga végeztével beugrik a benzinkútra lemosni. Ám erre nem volt lehetősége. Míg ő az ügyeit intézte, valaki lesikálta a szélvédőt, sőt az ablakokat is letörölgette. Emberünk értetlenül állt az eset előtt. Otthon feleségétől kérdezgette, hogy vajon megbolondult-e, álmodta-e ezt az egészet? De aztán meggyőzte magát, hogy ez azért mégsem mese. Meg is fogadta, hogy amint lehetősége lesz, ő is tesz valami jót valakivel. Hát így lehet hatással sok-sok emberre egy szeretetteljes figyelmesség!