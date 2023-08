Az eső sártengerré alakította a területet, az "úthibák" megszámlálásával pedig nem is bajlódunk, hiszen a kép előttünk önmagáért beszél: az utcának ez a része aszfaltot még nem látott, és úgy tűnik, jó ideje zúzalékkal sem töltötték be ezeket a kátyúkat. A Márton Áron utcában lassan, a gödröket rutinosan kerülve érkezik autójával Sturm Mónika, megállítjuk és arra kérjük: ossza meg tapasztalatait, milyen nap mint nap a "poros" útszakaszon járni.

- Katasztrófa itt az út, főleg eső után botrányos - fogalmaz a fiatal nő, hozzátéve: száraz időben se egyszerű ide feljönni, mert akkor meg a por lepi el a területet. Kérdésünkre azt is elmondja: egyelőre az ő autójában még nem esett kár, de tud olyanokról a környéken, akiknek gépkocsija sérült a hepehupás útszakaszon. Mónikától megtudjuk azt is: két éve költöztek ide, akkor még töltögették a területet, ám szerinte egy ideje ez is elmaradt. Ezt erősíti Fehér Viktória is, a Márton Áron utca másik lakója.

- Négy éve élünk itt, és az útviszonyok katasztrofálisak - jelenti ki ő is, és a helyzetet elnézve, csak bólogatni tudunk. - Az autók itt tönkremennek, a vízelvezetés nem megoldott, az áramellátás pedig egyre sűrűbben akadozik - sorolja keserű tapasztalatait. Szól arról is: az önkormányzat felé a Homok úton, az egykori városi területen tervezett társasházépítés kapcsán mintegy négyszázan írták alá azt a petíciót, amiben felhívták a figyelmet mindennapos problémáikra. Ennek hatására épül most a Jégpince utca - Bartók Béla körút kereszteződésében a körforgalom, aminek nagyon örülnek. Akkor arra is ígéretet kaptak a városvezetéstől, hogy az áramellátás javítása terén is történik intézkedés, az áramkimaradások azonban egyelőre csak sűrűsödnek. A Márton Áron utca végén információink szerint hetek óta a közvilágítás sem működik.

- Itt több ház is még Olad-faluhoz tartozik, és nem az oladi platóhoz - véli egy harmadik ott lakó. Hónapokkal ezelőtt eltűnt a poros útszakasz elején kihelyezett 30-as sebességkorlátozó tábla is. Egy másik táblát azonban látunk: az csak az ingatlantulajdonosok és az engedéllyel rendelkezők számára enged behajtást. Kérdésekkel fordultunk a városháza illetékeseihez, hogy tisztázzuk: önkormányzati vagy magánútnak minősül-e az érintett útszakasz, és kiknek a felelőssége lenne a rendszeres karbantartása.