A mindennapos átmozgató edzéseken a kötelezés minden fajtáját variálják: vannak saját köteles és hosszú köteles gyakorlatok, de ugrálnak öszszefűzött kötelek fölött, kézen, lábon, sőt még fenéken is. A sport mellett jutott idő persze az egyéb kikapcsolódásra is, a hét során quadoztak és emlékpólókat is gyártottak a lányok. Mivel a táborba sokan érkeztek Ölbőről, csütörtökön városismereti vetélkedőt is tartottak, hogy a gyermekek még jobban megismerhessék Répcelakot.

A városi kalandozást pizzázás, közös filmnézés és a művelődési házban való közös ottalvás követte. Az edzéseket vendégek is színesítették: szerdán a gersekaráti ugrókötélcsapat járt náluk, pénteken pedig egy vendégedző tartott állóképességi és erőnléti edzést a kötélugróknak.