Múlt héten a Márton Áron utca áldatlan állapotáról írtunk, e cikkünk nyomán keresték meg lapunkat a Síp utcában élőkÖkrös Attila az, aki végigvezet minket a gödrös, hepehupás, kövekkel tarkított több száz méteres útszakaszon. A gépkocsit a Homok utca felőli részen, aszfaltos szakaszon hagyjuk, gyalog tesszük meg a távot, közben Attila elmeséli mintegy két évtizedes történetét. Családjával 2015 nyarán költözött a Síp utcába.

Megtudjuk: a 2000-es években az utca feléig még egy szűk, de aszfaltozott út vezetett. Ma már nyomait sem látni. Egy közműépítés során felbontották a szilárd burkolatot azt ígérve, majd ha befejeződnek az építkezések a területen, újra borítják. Azóta azonban folyamatosan zajlanak a beruházások az oladi platón. Egyre több család választja otthonának a helyet, egyre többen költöznek Szombathely e részébe.

- A Síp utca domb felőli oldalán lévő házak és az utca sem tartozott az oladi platóhoz, de aztán szinte a teljes szakasz odakerült. Emiatt azonban a lakógyűlésekre máig nem kapunk meghívót – erről is beszél Ökrös Attila, közben mutatja: ezek a lakóépületek bal oldalon még nem álltak, amikor ide költöztek, most azonban az utcaszámozás alapján már több, mint 60 ingatlan sorakozhat a Síp utcában. A férfi úgy tudja: eredetileg 25-30 házra tervezték a közműhálózatot. Nagy kérdés, meddig bírja a terhelést. Szóba kerülnek a rendszeres áramkimaradások: egy „túlterhelt” napon akár 10-12 alkalommal is elmegy az áram. Mindez persze károkkal jár - osztja meg tapasztalatait. Beszélünk a jelenlegi „csapadékvíz-elvezetésről” is: szemmel látható az a mély vályú az útban, ahol az esővíz elfolyik, a semmibe...