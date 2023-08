Évről évre többen öltenek korhű viseletet nem csak a felvonulások, de az egész fesztivál idejére, hogy még inkább részesei legyenek a karneváli időutazásnak. A hagyományokhoz hűen idén is kedvezménnyel válthatnak hegyet, akik jelmezben érkeznek. A Karneváli Jelmeztárban lesz lehetőség kölcsönözni, vásárolni az Aréna 6. szám alatti üzletben és a Teleki Szalonban lehet, ahol megnéztük a kínálatot és a legújabb trendekről érdeklődtünk.

A fehér alapszín dominál, amelyet ezüst, arany és bordó színű kiegészítők tesznek teljessé. - Igyekeztünk ötvözni a római és a mai kor divatját. Anno két téglalap alakú anyag összevarrása adta az alapot, nem volt eszközük arra, hogy szabjanak, hanem tépték a kelmét. Mi nőiesebbé tettük a fazonokat – avat be a részletekbe Tóthné Kecskés Tímea, a Vas Megyei SZC Oladi Technikum szabásza. Megtudjuk azt is: a kis lányoknak való, hercegnős stílusban készült ruhácskák a legkeresettebbek, szinte pillanatok alatt elfogynak, de a totyogók, a tinik és a felnőttek is találhatnak méretben hozzájuk valót. Az idei darabok között pillangó ujjas darabokat is találhatnak a hölgyek, a készítők igyekeznek követni a divatot.