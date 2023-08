Közkívánatra mentek a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai: bemutatták tűzoltóautójukat és benne felszereléseiket. Kitelepült és népszerű volt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának standja: a vagyonvédelemről, az internet veszélyeiről játékosan tanulhatott, aki felkereste. Családi kincskeresővel, kézműves foglalkozásokkal és csillámtetoválással is készültek tagjaiknak a szervezők. Az önérvényesítő sarokban totót tölthettek ki a fiatalok – az ÉFOÉSZ fontos célkitűzése ugyanis az önálló életvitel segítése, az önérvényesítés támogatása.

Fotó: © Cseh Gábor

Amíg a program tart, szól a zene, a családok kötetlenül szórakozhatnak – számolt be Juranovits-Racker Rita, a szervezet alelnöke. A családi napra 70-80-an regisztráltak, a kezdésre több mint hatvanan megérkeztek. Bentlakásos intézménnyel is aktív az ÉFOÉSZ vasi szervezetének kapcsolata: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Iváncról is érkeztek 12-en.