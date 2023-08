A program második részében elismerések átadására került sor. Szentgotthárd Város Képviselő-testülete díszoklevelet adományozott Závecz Katalinnak, aki Szentgotthárd zöld- és közterületein végzett több évtizedes lelkiismeretes munkája elismerése és megbecsülése jeléül kapta kitüntetést. Ugyancsak díszoklevelet vehetett át a Nagyboldogasszony Plébániatemplom két restaurátora, Pintér Attila és Somos Tamás, valamint Szilágyi Andor, a Legyetek szeretettel című, Boldog Brenner János életét bemutató nyolcrészes filmsorozat forgatókönyvírója.

A régi híradó bejátszások után Huszár Gábor polgármester Szentgotthárd Város Testnevelési és Sportdíját adta át László Ferencnek, akinek labdarúgás iránti érdeklődése már iskolás korában megmutatkozott, 1957-től már a szentgotthárdi ifjúsági csapat játékosa volt. Csapatában a kapus posztot foglalta el, ez kísérte végig pályafutása végéig. 1976-ig játszott a Szentgotthárdi Vasas Sportegyesületben, a 70-es évek elején még a megyeválogatottba is meghívást kapott Jó érzékű, tehetséges kapusként emlegették. Pályafutása során személyisége, közösséget összetartó tevékenysége a csapat eredményességét is mindig előre mozdította. Visszavonulását követően a kaszagyári labdarúgó öregfiúk csapatában játszott, de a városi sportéletében is aktív szerepet vállalt, mint edző és sportvezető.

A Szentgotthárd Városért díjat dr. Frank Róza kapta, aki alapító tagja a 13 éve életre hívott szentgotthárdi Honismereti Klubnak, illetve -az önkormányzat felkérésének eleget téve- a Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak. Személyes közreműködésével helytörténeti értékek sokaságát kutatták és dolgozták fel, kiállításokat és kiadványokat mutattak be az elmúlt években. Az adatbázisba került közel 200 érték kidolgozásán, kutatásán túl, mint a Honismereti Klub és az értéktár adatbázis honlapjainak kezelője, illetve egyéb fejlesztések, projektek segítő közreműködője folyamatosan tesz azért, hogy Szentgotthárd értékei fennmaradjanak, ismertté és széles körben elérhetővé váljanak. Szintén alapítása óta vezeti az egyre népszerűbb, immáron évente három sorozattal jelentkező szentgotthárdi filmklubot, amely az idén 110 éves Csákányi László Filmszínház programkínálatának fontos eleme.

A Szentgotthárd Város díszpolgára címet dr. Schultz Antalnak adományozták, aki 1967-től, immáron 56 éve dolgozik a szentgotthárdi rendelőintézet fogorvosaként. Kezdetben a felnőtt szakterületen, 1994 óta az iskolafogászaton látja el a feladatait – egészen napjainkig. Szakmai tevékenységét magas fokú igényesség és a legjobb értelemben vett hivatás iránti alázat jellemzi. A doktor úrhoz sokrétű közéleti tevékenység is kapcsolható, a rendszerváltozás utáni első önkormányzati képviselő-testület tagjaként dolgozott 1990-1994 között. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökségi tagja, a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület elnöke hosszú évek óta: a zarándoklatok, keresztény hitélettel összefüggő programok szervezése mellett a helyi templomi kórus tagjaként is a közösséget szolgálja. Munkásságában és mindennapi életében az elhivatottság, a keresztény polgári értékek megőrzése, a közösségért való tevékenykedés kiemelt helyet kap. Dr. Schultz Antal nem csupán a helyi egészségügyében eltöltött több mint fél évszázados tevékenysége, illetve a település közéletében betöltött sokoldalú szerepe folytán érdemelte ki a város tiszteletét. Személyisége, közvetlensége, tartása, egész életútja mindenki számára példaértékű Szentgotthárdon.

Az ünnepség zárásaként Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte a születésnapos várost, egyúttal a közgyűlés elismerő oklevelét is átadta a város vezetőjének, Huszár Gábornak. A vendégeknek egy kis ajándékkal is kedveskedett az önkormányzat: Gömbös László III. Béla szobor alkotásának kicsinyített mását kapta emlékül mindenki.