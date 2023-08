Megtartották augusztusi összejövetelüket a jákfai nyugdíjas klub tagjai - erről Fodor Lászlóné, a település polgármestere számolt be a település közösségi oldalán. Az idősek a délután folyamán sokat beszélgettek, nosztalgiáztak és döntöttek arról is, hogy idén ismét egy kirándulással erősitik meg az összetartozásukat. A kellemes délutánt lángos sütés és falatozás is színesítette.