A meleg elől az irodába húzódik a csapat szerda kora délelőtt, ebösszeírással kapcsolatos feladatokat kapnak ma. Az elmúlt két hétben elsősorban kint teljesítettek szolgálatot: a hétvégi falunap előkészületeiben, lebonyolításában és utómunkálataiban is részt vettek a fiatalok. Nagy Róbert polgármester is itt van velük, azt mondja, most rájuk fér a pihentetőbb munka.

A település több éve csatlakozik a középiskolások, egyetemisták nyári szünidő alatti foglalkoztatását és a fiatalok munkatapasztalat-szerzését elősegítő országos programhoz. Sőt: már előre úgy osztják fel a munkát, hogy számolnak az augusztusi pluszerőforrással. Idén kezdetben úgy tűnt, nem lesznek érdeklődők, aztán a hirdetések meghozták a gyümölcsöt: rekordsokan, heten jelentkeztek. A kormányhivatal végül engedélyezte mindannyiuk felvételét – közülük öten lányok, ketten fiúk. Négy hétre jöttek: legtöbbjüknek nem ez az első munkájuk, egyetem előtt állnak, vagy már a felsőoktatásban tanulnak.

A 19 éves, szombathelyi Gőcze Barnabás azt mondja, több éve dolgozik különböző formában, az országos programban azonban most először vesz részt. A kinti munkát különösen élvezte: pakoltak, sátrat építettek a falunapra, füvet nyírtak, szemetet szedtek, gyomláltak.

A séi Solti Réka a közösségi oldalon értesült a lehetőségről, amely különösen jól jött számára, hiszen így nem kell utaznia. Mivel gazdasági vonalon tanul, a benti, irodai jellegű munkára gyakorlatként tekint. Azt mondja, nagyon szeret laptopon dolgozni, most is nála van a gépe.

Solti Réka helybeli, Gőcze Barnabás Szombathelyről jár dolgozni

Fotó: Unger Tamás

Tóth Péter szeptemberben kezdi az egyetemet Veszprémben. A nyár egy részét azért tölti munkával, hogy minimális anyagi háttérrel kezdhesse meg tanulmányait. Bár a jövőbeni szakmájához az irodai munka illik, most nagyon élvezte a szabadban töltött időt és munkát.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal korábban közzétett felhívásából kiderül: a középiskolások, egyetemisták nyári szünidő alatti foglalkoztatását és a fiatalok munkatapasztalat-szerzését elősegítő országos program lebonyolítására mintegy 52,2 millió forint áll rendelkezésükre, amelynek felhasználásával legalább 395 diák nyári foglalkoztatását kívánják elősegíteni. A programba 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló és vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhettek. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban vagy vendéglátásban működő vállalkozások hívhatták le. Havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként bruttó 222 300 forint, míg a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 174 000 forint vehető figyelembe.