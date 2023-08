Az augusztus végén kezdődő három helyszínes szakmai rendezvénysorozat harmadik része vasi helyszín: szeptember 6-án Rábahídvégen lesz. Vendégük lesz Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is annak apropóján, hogy az orosz–ukrán konfliktus hatása jelentős a hazai agráriumra is. A szója – mint fehérjeforrás – stratégiai kérdés hazánkban és az Európai Unió területén is.