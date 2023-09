V. Németh Zsolt köszöntőjében a közösség erejét hangsúlyozta.

– Szentpéterfáról olyan képem van, hogy az itt élő emberek hatalmas hűséggel bírnak, másrészt szorgalmasak, kitartóak, szenvedélyesen tudnak ügyekért harcolni. Ez a szenvedély ragad rá másokra is, akik csatlakoznak ahhoz, hogy megmaradjon a templom, az iskola, az orvosi rendelő és a közösség háza. Gyopáros Alpár is nagy szerepet vállalt abban, hogy a település megkapja az iskolaprojekthez szükséges összeget. A kormánybiztost erős szálak fűzik a településhez: dédapja, Németh János igazgató-tanító kiemelkedő szerepet vállalt Szentpéterfa viszszacsatolásában. A politikus dédapja hagyatékát, egy kézzel írott kötet másolatát a településnek ajándékozta. A megújult épületet Harangozó Vilmos címzetes apát, kanonok és Köbli Tamás plébános áldotta meg. Végül Timárné Skrapits Ágnes intézményvezető hivatalosan is