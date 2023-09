A Vas vármegyeiek ezt jól kifőzték! 2022 novemberében a szombathelyi Novák Péter jutott be a Séfek séfe című verseny döntőjébe. Az idei évadban is szurkolhattunk egy földinknek: Gyimesi Ádám kétszer is főzhetett a műsorban. Új esélyt kapott akkor, amikor Wolf András séf odaadta neki az aranykést. Hiába tett meg mindent, az ítészek végül nem engedték tovább, de a műsor így is maradandó emlék lesz számára.

– A Séfek séfe korábbi négy évadát végigkövetve egy idő után késztetést éreztem magamba. Jelentkeztem – mesélte Gyimesi Ádám. – Nekem nincsenek közösségi oldalaim, talán ezért is lehettem érdekes a műsorkészítőknek. Négy ételt kellett elkészíteni és felszolgálni. Úgy gondoltam, mivel hat évet éltem Ausztráliában, egy ottani fúziós ételt készítek el. A felkészülésnél sokat segített a két kollégám, Kónya István és Huszár Balázs, akikkel egy jó nevű zalai étteremben főztünk együtt. A Séfek séfe műsorában nagy volt bennem az izgalom, varázslatosak voltak a fények, a kamerák, a profi szervezés. A bírálók nagyon kedvesek voltak, de hangot is adtak a véleményüknek. Mi, versenyzők egymással sokat nem beszélgettünk, mindenki a saját feladatára figyelt.

Ahogy azt a televízió képernyőjén is láthattuk, a versenyzőket főzés közben folyamatosan kérdezték, instruálták a séfek. Volt, aki énekelt, próbált vicces lenni. Ádám olyannyira koncentrált, hogy bizony csúnya szó is kicsúszott a száján. Ez is jellemzi, mekkora volt a feszültség és a drukk a szakácsokban. Gyimesi Ádám végzettsége szerint közgazdász-logisztikus.

– Akkoriban nem találtam a helyem, nem tudtam, mit is szeretnék csinálni – folytatja. – Huszonhat évesen úgy döntöttem, hogy a lehető legmesszebb, Ausztráliában próbálok szerencsét. A kontinens keleti partján Queenslandben, Gold Coast Paradise-on találtam magam. Három évig mosogattam, hogy tanulni tudjak. Hat évet éltem kint, de végig szakácskodtam, három végzettséget gyűjtöttem össze. Rengeteg étteremben dolgoztam, de a vírushelyzet közbeszólt. Hazaköltöztem, de itthon sem unatkoztam.

Egy hévízi étteremben helyezkedtem el, és közben Keszthelyre költöztünk. Jelenleg pedig egy grazi étteremben vagyok szakács.