A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár nevében Pálóczi Zsuzsanna igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd Takács András, a Vas Vármegyei Építész kamara elnöke vette át a szót. Mint mondta, a Vasi Építészeti Biennálé régi hagyomány, több éves kihagyás után nyolc esztendeje indult újra. A szakmai programot kétévente rendezik meg, a mostani kiállítás 2022-év végén Szombathelyen debütált, majd Sárváron is bemutatták. -Minden második évben felkérjük kamarai tagjainkat, hogy elkészült munkáikat - amelyeket arra érdemesnek tartanak - hozzák be a kamarába. Ezt követően egy bíráló bizottság dönti el, mely alkotásokat javasolja kiállításra - mondta a tárlat előzményeiről az elnök.

Bebes István, Körmend polgármestere Eckler Dezső építész, formatervező szavaival nyitotta beszédét: Az építészet kollektív művészet, nem csak azért, mert másoknak épít, de maga a tervezés, az építkezés is csapatmunka. Társadalmi összjáték - mondta, majd arra is kitért, hogy minden egyes épület remekmű a maga nemében, hiszen megpróbál a kor szellemének megfelelően, a rendelkezésre álló alapanyagokból olyat biztosítani az építtetőknek, ahol kiteljesedhet az a szándék is, amelyet az építész meg szeretne valósítani. A polgármester hozzátette: reméli, hogy a nemrégiben elkészült, Rába-parti Ökocentrum, valamint az épülő mozi bekerülnek a következő biennálé válogatásába, ugyanúgy, mint ahogy a mostani tárlatban ott van a piac vagy a sportcsarnok épülete.

Rápli Pál főépítész - akinek kezdeményezésére a kiállítás a körmendi Városi Kiállítóterembe kerülhetett- arról beszélt, hogy a biennálé örömünnep az építészeknek. Mint mondta, két jellegzetessége van az építészetnek, mint holisztikus szakmának: az egyik az, hogy egyfelől a jogszabályi környezeten és az anyagi forrásokon múlik az, hogy megvalósul-e egy álom. Másfelől egy produktum akkor tekinthető igazán időtállónak, ha tudja azt a négyességet, amit örök idők óta a legfőbb szabálynak tartanak az építészek, vagyis a tervező örömét leli az alkotásban, a megbízónak használható teret hoz létre, a közösséget is szolgálja a megvalósult produktum, emellett az is lényeges, hogy mindaz, ami elkészül a teremtés rendjébe illeszkedjen.

-A bemutatott alkotások ennek az együttállásnak a szerencsés nyertesei - mondta a körmendi főépítész, majd Éhen Gyula, egykori szombathelyi polgármester szavait idézte, aki A modern város című könyvében arról írt, hogy az építészet ügye nem magánérdek, hanem közérdek. -Minden város, minden adófizető polgárának fel kell emelkednie a műveltség azon színvonalára, mely letisztult látókörben rajzolja meg azon határvonalakat, melyeknél végződik a jogosult magánérdek, és kezdetét veszi az általános, a közérdek.