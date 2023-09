A nyugat-dunántúli régióban a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ vezető szerepet tölt be annak a célnak az elérésében, hogy a pedagóguspálya népszerűsége visszanyerje eddigi presztízsét. Ebben a városnak több mint hatvan évre visszanyúló hagyománya és tapasztalata van. Az idén először iskoláznak be hallgatókat az újonnan meghirdetett természettudomány-környezettan tanári szakra, de népszerűek az angol nyelv és kultúra tanára, a német nyelv és kultúra tanára, a testnevelő-gyógytestnevelő tanár, valamint a magyar nyelv és irodalom és a történelem tanári szakok is, jegyezte meg. Hozzátette: nagy fejlődés jellemző a Pedagógiai és Pszichológiai Kar szombathelyi képzésén, és idén először indulhat el a vállalkozásfejlesztés szak, ami a jelentkezések alapján sikeresnek mutatkozik. Mint mondta, elkötelezettek az újítások és a fejlődés mellett.

– Domine Magnifice Rector (Nagytekintélyű Rektor Úr!) – ezzel a latin megszólítással kezdte ünnepi beszédét dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, majd az 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros által alapított Nagyszombati Egyetemet említette (az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem jogelődjét). A hallgatókhoz intézte a szavait: – Önök óriások vállán állnak. A mostani a legjobb alkalom megfogadni azt, hogy Önök is kiválóak lesznek – utalva arra, hogy az Eötvös Loránd nevét viselő egyetemet sok, magát a történelembe és a tudománytörténetbe beírt személyiség gazdagította. Az ELTE-ről úgy nyilatkozott: a legrégibb, legpatinásabb és legkiválóbb magyar egyetem.

Fogadalomtétellel folytatódott az ünnepség, majd az egyetem polgáraivá fogadták az elsőéveseket. A folytatásban dr. Nemény András polgármester köszöntötte a gólyákat. Büszke Magyarország vezető egyetemére, amelyik vonzza a hallgatókat széles körű és magas színvonalú képzéseivel, minőségi oktatóival, és büszke a vonzó, szabad légkörű városra, amely a mostani nehéz gazdasági helyzetben is támogatja anyagilag is az egyetemet, mondta. Magyarország jövője szempontjából a pedagógusképzés létkérdés, Szombathelyen az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban értő kezek formálják az ország jövőjét – hangsúlyozta a városvezető. Végül kézfogásával Savaria polgárává fogadta az elsőéves hallgatókat.

Menyhárt János-Demjén Ferenc: A szabadság vándorai című dalt Ihász Dominika tanító szakos hallgató adta elő a tanévnyitón. Felkészítő tanára dr. Pozsonyiné Falusi Anikó főiskolai docens volt.