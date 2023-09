Az újonnan kialakított bükfürdői Termál téren az óvodások 500 méteres, majd az iskolások 1 kilométeres felvezető futása után elrajtot a Bükfürdő-Csepreg félmaraton mezőnye szombaton délelőtt. A sportók a kijelölt útvonalon futottak Csepregre, majd ott megfordulva értek vissza Bükfürdőre.

A megjelenteket délelőtt dr. Németh Sándor Bük, valamint Horváth Zoltán Csepreg polgármestere köszöntötte. Az emléklapokat és a díjakat is a két városvezető adta át. A nevezők a 21 kilométeres táv mellett a 7 kilométeres rövidített utat is választhatták. Az esemény jótékonysági célokat is szolgált, ugyanis a két város óvodái kapják a támogatást.