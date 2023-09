2023.10.02-én hétfőn az ELTE PÁK lakói jótékonysági kocsimosást szerveznek az Ady Endre tér 3/A kollégium /MMIK parkolójában. Októberben esedékes az állatmentés világnapja, ebből az alkalomból felbuzdulva fognak össze az ELTE PÁK kollégium lakói, hogy ezen nemes cél érdekében minél autót lemossanak, azért, hogy minél többen tudjanak adományozni az állatvédő egyesület számára. Több hallgatójuk is jár kutyát sétáltatni hozzájuk, illetve fogadott is örökbe tőlük állatot. Fontosnak tartják, hogy a hétköznapi emberek is foglalkozzanak az állatmentés gondolatával és így, a jótékonysági autómosás keretén belül mindenféle kötelezettség nélkül tudjanak adakozni az egyesület számára.