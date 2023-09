Bebes István polgármesterrel jártuk be a moziépületet és környékét. A 105 fő befogadására alkalmas nagyteremben már áll a széksorok váza, a helyiség a filmvetítések mellett matiné-előadások, kisebb koncertek, beszélgetős estek megtartására is alkalmas lehet a jövőben. A teremben akadálymentesített helyek is rendelkezésre állnak majd. Az épület Bástya utca felőli oldalán lesz a jegypénztár és egy vendéglátóegység, amelyhez külső terasz is csatlakozik majd, meghos - szabbításában pedig parkot alakítanak ki növényekkel és padokkal. A tervek szerint az egység nemcsak a mozielőadások idején tartana nyitva, hanem azon kívül is. Az emeleti részen lesz a mozigépészet, valamint egy iroda és egy 54 négyzetméteres terem, amely szükség esetén mobil fallal akár két részre is osztható. A földszinten és az emeleten is lesznek mellék-, illetve kiszolgálóhelyiségek.

Lapunk érdeklődésére Bebes István elmondta: a mozinak olyan funkciót kell betöltenie, hogy az lehetőséget biztosítson minden korosztálynak, kezdve a gyermekektől egészen a nyugdíjas korúakig. Az üzemeltetés kapcsán a polgármester kiemelte: három olyan területe, épülete van a városnak, amelyet különféle projektekből valósítottak meg a közelmúltban. Ilyen a Rába-parton az Ökocentrum, a kastéllyal határos beruházás a Várkert bejáratánál, illetve a megújuló mozi. Mindhárom létesítményre igaz, hogy kapcsolódik a civil és a vállalkozói szférához egyaránt, ezért az önkormányzat azt szeretné, ha ezeket olyan szakmai tudás birtokában lévő személy irányítaná, aki rálátással bír mindkét területre. Lassan befejeződik a Kölcsey utca rendbetétele és a mozi előtti tér felújítása, illetve a parkolók kialakítása, ezeket várhatóan október második felében adják át, Körmend város ünnepén. A mozi épületének avatására pedig decemberben kerülhet sor.