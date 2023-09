Kuriózumként említhető egy 70 éves, tehát 1953-ban, Angliában gyártott, 24 lóerős fekete Ford, amely méltóságteljes külsejével igencsak felhívta magára a figyelmet. A szocialista időszakból is kaphattak ízelítőt a látogatók: a Trabantok, Skodák, Daciak, Polskik sem hiányoztak a találkozóról, és persze volt 1200-as Zsiga és "ezeröcsi" néven becézett VAZ 2101-es és a VAZ 2103-as Lada is, nem is egy, ez az autó közel két évtizeden keresztül volt a legkedveltebb autó Magyarországon.