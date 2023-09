Az Eötvös parkban, valamint a Széchenyi parkban működő szökőkutak téli, fából készült borítását újítják fel – erről is döntött a város képviselő-testülete. A szökőkutak kezelője, a Parkom Kft. egyúttal jelezte azt is, hogy az Eötvös parki, halat formázó kút külső faburkolatának cseréje is szükséges lenne. A munkákra a város 3,5 millió forintot biztosít.