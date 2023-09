Az Bői önkormányzat weboldalán tájékoztatták a lakosságot, hogy 2023. szeptember 16. és 19. között elektronikus hulladékgyűjtés lesz a településen. A feleslegessé vált berendezéseket összeszerelt, hiánytalan állapotban gyűjtik csak be. Kirakhatók háztartási nagy és kisgépek, információs és távközlési berendezések, LCD képmegjelenítő, CRT képmegjelenítő, és hűtő is. Az önkormányzat udvarán történő hulladéklerakásra több időpont is rendelkezésre áll a lakosok számára. Szeptember 16-án 8 óra és 13 óra között, továbbá 18-án 8 és 17 óra között és 19-én ugyanebben az időintervallumban. Akik nem tudják megoldani az önkormányzat udvarára való elszállítást, jelezzék az önkormányzat felé.