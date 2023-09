Tizenkét évvel ezelőtt a szabálykövető közlekedési kultúra elsajátítása hívták életre a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedőt, amelynek hat állomásból álló idei döntőjét hétvégén rendezték Szentendrén és Visegrádon, írja a police.hu.

A játékra – amelynek legfontosabb célja a körültekintő, megfontolt közlekedési magatartás kialakítása – bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező család nevezhetett, ahol az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, illetve hat és 17 év közötti gyereket vagy gyerekeket nevelnek.

A többnyire vármegyeszékhelyeken megrendezett 20 területi versenyen – amelynek során a családok közlekedésbiztonsággal összefüggő elméleti és gyakorlati feladatokat teljesítettek – összesen 451 család mérette meg magát. A Skoda Fabia gépkocsiért országosan a legjobb 20 család – köztük Balogunyomból Merőteiék – versenghetett. A Veszprém vármegyei győztes és a Hajdú-Bihar vármegyei második helyezett mögött ők végeztek harmadikként. A családfőt telefonon értük el:

– Negyedik alkalommal jutottunk be az országos döntőbe. 2019-ben 9., 2021-ben 16. helyezettek lettünk, tavaly a 6. helyen zártunk, az idei lett a legjobb eredményünk. KRESZ-tesztet töltöttünk, vezetéstechnikai és autós-kerékpáros ügyességi pályát teljesítettünk, volt elsősegélynyújtási és „részeg szemüveges” feladat, kerékcsere, kerékpártartó-felszerelés is. Már a vármegyei verseny is jó hangulatban telt, az országoson külön programokkal készültek a szervezők, ami még inkább összekovácsolta a családokat – összegzett Merőtei Sándor, aki szerint egyértelműen a felkészülésnek, tanulásnak tudható be a siker.

Vasban ketten már elhozták az 1. helyért járó nyereményautót a 12 év alatt, és élnek itt családok, akiknek jövőre az országos döntőn is lesz esélyük – mondja Merőtei Sándor. A Közlekedik a Család vetélkedőn való részvételre gyermekeknél 17 év a korhatár, így jövőre ők már nem tudnak indulni, viszont arra biztatja a családokat, induljanak minél többen, érdemes nevezni, új ismereteket szerezni. Az egyik fő cél, hogy a gyerekek úgy tanuljanak meg közlekedni gyalog, kerékpáron, autóval, hogy mindig hazaérjenek.