A tíz kilométeres távon hetvenkilencen, a húszason huszonkilencen, a harminc kilométeren ugyancsak huszonkilencen indultak. Az ötvenes távon nyolcan mérettették meg magukat. A vasi települések mellett a többi közt Győrből, Mosonmagyaróvárról, Zalaegerszegről, Balatongyörökről, Keszthelyről, Veszprémből, Siófokról és Baranyából is érkeztek túrázók, hogy egyfelől próbára tegyék magukat, másfelől gyönyörködjenek a Vasi-Hegyhát természeti szépségeiben. A szervezők érdekességként az adatok mellett azt is közölték: egy nevező nem a kiírt túranapon, hanem néhány nappal később teljesítette az ötven kilométeres távot. Ezzel azonban megszületett a civil szervezet első, úgynevezett „instant” túrája és túrázója. Az egyesület nyitott a jövőben arra, hogy a többi távban is jelentkezzenek náluk az „instant” nevezők. Ez azt jelenti, hogy az év bármely szakában bármelyik táv teljesíthető – a teljesítményt pedig minden alkalommal oklevéllel és kitűzővel ismeri el a Varga Jenő Turisztikai és Sportegyesület.