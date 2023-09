-A rendezvényünk egyik célja, hogy megmutassuk: a vadászat fontos tevékenység, ami szigorú szabályok szerint és erkölcsi, etikai értékrend mentén zajlik, nem pedig öncélú hobbi. A magyar vadászok jó hírnevét megőrizni kötelességünk, ehhez járul hozzá ez a rendezvény is, amely rávilágít a vadászok tényleges tevékenységére - tette hozzá az elnök, egyúttal megköszönte minden segítő, szervező munkáját, név szerint említve Kenesei Istvánt, aki idén nagy szerepet vállalt a vadásznap előkészítésében.

Bebes István a házigazda város nevében Márai Sándor szavaival üdvözölte a vadászokat, miszerint: -Nem igaz, hogy a vadász a zsákmányért öl. Soha nem ölt csak a zsákmányért, talán még az őskorban sem, mikor ez volt számára a táplálékszerzés kevés lehetőségeinek egyik módja. Mindig szertartás volt a vadászat körül, törzsi és vallásos szertartás.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a vadászat olyan tevékenység, amely ősi rend szerint zajlik. A feladat adott: nem szabad hagyni, hogy az a hagyomány, az a szokásrendszer, ami a vadászathoz kapcsolódik, megkopjon- hangsúlyozta.

Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára így fogalmazott: a vadászember hisz a személyes találkozások erejében, ezért nagy jelentőségűek az évente megrendezett vadásznapok. Három fő feladatot említett: az ifjúság megszólítását, a vadászok hivatástudatának erősítését, valamint a vadászatra jogosultak támogatásának előmozdítását.

- A magyar vadásztársadalom öregszik, ötven év felett van az átlagéletkor, ezért az ifjúsági nevelés sürgető feladat - fűzte hozzá a főtitkár.

Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja elöljáróban megköszönte a meghívást, mint mondta, örömmel tett eleget a vasi vadásztársadalom felkérésének ebben az évben is. - A vadászati tevékenység az emberi élet minden alapelvét magába foglalja: a természet iránt érzett felelősséget, az állat iránti tiszteletet és a hagyományok megőrzését éppúgy, mint például az önmérsékletet vagy a fegyelmet.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke kiemelte: a vadászat nem sport és hobbi, hanem életforma és életérzés, a magyar vadászat évezredes tradíciót megtartani kiemelten fontos napjainkban, amikor az értékek rombolása zajlik a világban. Zárásként a vadgazdálkodók és a gazdák közötti együttműködésre, együtt gondolkodásra hívta fel a figyelmet.

A Hubertus misét Kiss László esperes-plébános celebrálta, majd mintegy ötven ifjú vadász fogadalomtételére került sor. Ezután kulturális műsorok következtek, Horváth Pika Tibor és a 100 tagú cigányzenekar szólistái páratlan produkcióval örvendeztették meg a közönséget. Több kiállítást is meg lehetett tekinteni a vadásznapon: a Városi Kiállítóteremben Kalas András, Kovács Tibor és Kőhalmy Tamás vadászati témájú festményeit csodálhatták meg az érdeklődők, Lencsevégen címmel pedig Mihály Márton, Kustán Barnabás és Perjési Balázs természetfotóiból nyílt tárlat a Batthyány Örökségközpont galériájában. A Sala Terrenában értékes trófeagyűjteményt állítottak ki, emellett több bemutató és játékudvar is várta a közönséget. Idén is nagy volt az érdeklődés, több ezres látogatottsága volt a vadásznapi programnak.