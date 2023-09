A községben született gyermekek száma régóta indokolta a bölcsődei alapellátást. Köszöntőjében Fehér Ferenc polgármester mérföldkőnek nevezte, hogy megépült a bölcsőde. A támogatási kérelmet 2019 októberében adták be, 2020 júniusában mintegy 124 millió forintot nyertek. A terv szerint tavaly november végére kellett volna elkészülnie a beruházásnak, ám ezt külső okok hátráltatták. Az elnyert összeg kevésnek bizonyult, pluszpénzt igényeltek: azzal együtt 159,4 millió forintra módosult az elnyert forrás. A 178,4 milliós bekerülési költség miatt az önkormányzatnak 19 millió forintot kellett önerőként hozzátennie. Az épület átalakításával, belső falak áthelyezésével, nyílászárók cseréjével, energetikai fejlesztéssel és akadálymentesítéssel alakítottak ki bölcsődét a meglévő épületrészben 122; a bővítményben 62 négyzetméteren, emellett egy 34 négyzetméteres pince is rendelkezésre áll. A csoportszobához fedett terasz tartozik. Az októberi nyitást követően folyamatosan telik be a létszám és 2024 januárjában elérik a maximumot, ismertette Fehér Ferenc. Vannak még akadályok, mondta, és reményét fejezte ki, hogy az októberi indulásra mindennel végeznek.