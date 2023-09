A szülő frusztrációt él meg, amikor azt érzi, hogy a gyermek mindent megkap, szeretetteli közegben nő fel, mégis mintha nem lehetne neki jót tenni. Nem egy ok áll a háttérben, hanem összetett, generációs jelenségről van szó, állítja a gyermekpszichológus, és tippeket is ad, hogyan lehet az okokat kezelni.

Elsőként a hormonális változásokkal magyarázza a jelenséget. Testi szempontból sok gyerek korán érik. A másodlagos nemi jellegek korai megjelenésének és az intenzív növekedésnek a hátterében biológiai, hormonális változások állnak. A nemi érést és növekedést serkentő hormonok hangulatingadozást is okoznak, amivel szemben maga a gyerek is értetlenül áll. Ingerlékenyebb, felcsattan, máskor visszahúzódó, levert. Elsodorják az indulatai, érzékeny, és mindezt nem képes még irányítani. A szakember megnyugtat: átmeneti időszakról van. Szülőként érdemes jelezni, hogy mi az a beszédstílus, ami nem elfogadható a családban. Az emberi test változásairól szóló könyv pedig segíthet megérteni a testi folyamatokat, amelyeket tapasztal magán a gyerek.

Másodikként az empátia hiányát említi: sok gyereknek nehezen megy a szempontváltás, és annak a felismerése, hogy másokban mit okoznak viselkedésükkel. Nyíltan kimutatják, amit pillanatnyilag éreznek, nem gondolnak bele, hogy ezzel számukra fontos embereket megbántanak. Nem is mutatják ki, hogy értékelnék az erőfeszítést, amit értük tesznek.A pszichológus emlékeztet: a nézőpontváltás fokozatosan alakul ki, tanulható/tanítható folyamat. Beszéljünk a gyermeknek saját érzéseinkről, ahogyan a viselkedésétől éreztük magunkat. Sok példán keresztül fejlődni fog ez az érzéke.

Nehézséget okozhat nekik a tevékenységváltás is.Ha játszanak, nehezen hagyják abba, ha végre elmennek fürdeni, onnan is nehéz őket kicsalogatni. Aztán amikor már belemerülnek az új dologba, ott ugyanúgy képesek lesz elmélyülni és jól érezni magukat. Érdemes ilyenkor figyelmeztetni a gyereket, hogy hamarosan mi fog következni. Próbáljuk meg játékosan átvezetni egyik tevékenységből a másikba, ajánlja.

Az akaratosság is lehet ok. Vannak gyerekek, akik minden helyzetben az irányításra törekszenek. Ez lehet a dackorszakkal járó életkori sajátosság vagy személyiségjegy. Ők azok, akik rosszul reagálnak, ha kész tények elé vannak állítva. Sokszor lesznek dühösek, később sértődöttek. Ennek hátterében ott lehet az idegrendszeri éretlenség is, hogy a hevesen feltörő vágyakat nehezen tudja még szabályozni a gyerek. Deliága Éva tippje: próbáljuk meg a kontroll érzetét adni a gyereknek anélkül, hogy hagynánk, hogy nagy dolgokban ő döntsön. Nem kell mindenben engedni nekik, de érdemes kerülni a gyakori konfrontációt. Szerencsésebb kompromisszumra törekvő megoldási javaslatokkal előállni, hogy a gyereknek meglegyen az az érzése, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy ő szeretné, közben valójában, mégis a szülő irányít.

A gyereket ért sok inger, a túlterheltség is oka lehet az elégedetlenségnek: ha sokat kellett alkalmazkodnia az óvodában, iskolában, fáradt, kimerült, csendre és nyugalomra vágyik, túl sok különórája, programja van. Ha szeretne csak otthon lazulni a szobájában, az is okozhat benne ellenállást, befeszülést. Ilyenkor érdemes úgy kialakítani például a hétvégi programokat, hogy egy pörgősebb napot kövessen egy nyugisabb. Természetes igénye egy gyereknek, hogy nem vágyik új ingerekre, otthon tud a legjobban feltöltődni.

Előfordulhat az is, hogy végtelenül természetesnek veszi mindazt, amit a szülei tesznek érte, amit kap. Az a kép alakult ki benne, hogy ez neki jár. Ilyenkor magyarázattal, beszélgetéssel lehet tisztázni a helyzetet. Kifejezhetjük, hogy rosszul esik, ahogy reagál, és adhatunk példát, hogy milyen viselkedést tartanánk elfogadhatónak. Erőltetni pozitív reakciót, hálát nem lehet. Ennek a beszélgetésnek az legyen az alapja, hogy a gyereket érdekli, hogy a szülő hogyan érzi magát, szeretne neki megfelelni és örömet szerezni, ez lesz a motivációja, hogy tudjon változtatni a hozzáállásán.

Sok gyerek pedig azért labilis hangulatú, mert későn fekszik le, keveset alszik, sokat képernyőzik és keveset mozog. A napirend áttekintése a megelőzést szolgálja. Ilyenkor nem az adott helyzetben tudjuk kizökkenteni a gyereket rossz, elégedetlenkedő hangulatából, hanem azon tudunk változtatni, hogy milyenek a napjai. Érdemes előre hozni a lefekvési időt, korlátozni a kütyühasználatot és több mozgást beiktatni. Végül megjegyzi: fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és ne erőből próbáljuk megoldani a helyzetet.