A keleti városrészért egyesület által szervezett biciklis programon Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is részt vett szombat délután. Az új kerékpárutat is végigjárták, majd Zanaton Németh Krisztián egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket. Hende Csaba örömének adott hangot, hogy jó 15 év tervezgetés után megépülhetett a városrészeket összekötő kerékpárút, a vasúti átjárónál nem helyezték még üzembe a sorompót. Emlékeztetett arra is: a kormány 300 millió forinttal támogatta a beruházást, amit személyesen ő maga járt ki.



Tiszta vizet öntött a pohárba a zanati útberuházások kapcsán

- Van itt egy másik függő ügyünk, ami valójában nem függő ügy, mert azt úgy elrontotta a városvezetés, ahogy kell – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke. - 2022 elején merült fel a probléma a kórházzal szemben építendő társasház, lakások, üzletek kapcsán. Akkor, azért, hogy az ne valósuljon meg, Gulyás Gergely miniszterrel karöltve a következő ajánlatot tettük a városvezetésnek: ha nem társasház épül oda, hanem hajlandók parkolókat létesíteni a környék lakóinak és a kórház dolgozóinak, látogatóinak, akkor az állam kifizeti azt a pénzt a városnak, amit a vállalkozótól kapott, és az állam hajlandó a parkolóberuházást is finanszírozni. S hogy még kecsegtetőbb legyen ez a dolog, azt mondtuk, hogy ebben az esetben, és csak ebben az esetben a kormány ad további 35 millió forintot zanati utcák útburkolatának elkészítésére – emlékeztetett Hende Csaba. Majd úgy összegzett: miután az önkormányzat nem vette vissza a régi városi strand területét, ott társasház épülhet, így a parkolóberuházásra szánt és a zanati utakra felajánlott összegtől is elesett a város. Azóta viszont Putz Attila, a városrész képviselője többször hangoztatta: adják oda a zanati utcákra a pénzt! - tért ki erre is Hende Csaba, aki most leszögezte: az utakat közben felújították, így arra már nem tud a kormány forrást nyújtani.



Miniszteri keretből régi lakossági kérések valósulhatnak meg

A zanatiakkal most jó hírt oszthatott meg Hende Csaba: a 86-os főúton a Napsugár utca csatlakozásánál új, közvilágítással ellátott gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a szükséges járdakapcsolatokkal együtt. Ennek engedélyes tervdokumentációja 2019 óta rendelkezésre áll - tudtuk meg a politikustól. A beruházáshoz szükséges 22 millió forintot Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter saját keretéből ajánlotta fel, azt az utat kezelő Magyar Közút NZrt. Vas Vármegyei Igazgatóságának utalják. Annak érdekében pedig, hogy javítsák a közlekedési morált a településrészen és a gyorshajtókat visszaszorítsák a főút mentén két traffiboxot is kihelyeznek. Ezek költsége bruttó 12 millió forintra rúg.

A zanatiak örömüknek adtak hangot a bejelentést követően, hiszen a miniszteri keretből olyan fejlesztésekhez érkezik forrás, amiket régóta szorgalmaztak.