Szükség volt a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, mert az korábban nem tért ki az aljegyző munkakörre. A változtatást Palotás Péter aljegyző ismertette. Az együttes ülés után egyetlen napirendi pontja után a vépi testület előtt lévőket tárgyalták. Elfogadták a 2024–2038-as időszakra vonatkozó Vasivíz ZRt.-s gördülő fejlesztési tervet. Ez Vépre vonatkozóan tartalmazza bekötések felújítását, vezeték-rekonstrukciót is, de nem tesz említést a Rákóczi utcai szennyvízátemelőnél a hibák kijavítására. Az önkormányzat továbbítja igényét a szolgáltató felé: arra kérik, építse be ezt a fejlesztési tervbe, és mielőbb valósuljon meg a javítás – erről is szavazott a testület.

Korábban meghirdette az önkormányzat a tulajdonában lévő mezőgazdasági területeket. Mostanra elbírálták a haszonbérletükre kiírt pályázatot. A bérlők elfogadták az emelt bérleti díjat.

Pados Róbert képviselő javaslatára került be a Különfélék közé napirendi pontként az önkormányzati dolgozók béremelése. A pénzügyi osztály az ülésre kidolgozta ennek tervezetét. A javaslat szerint július 1-jétől visszamenőleg minden dolgozó alapbérét egységesen 10 százalékkal emelik, ami mintegy 15,3 millió forintos kiadást eredményez. A béremelés a képviselői illetményeket nem érinti, csak az önkormányzatnál állományban lévő dolgozókat. A jövő évre vonatkozóan Kovács Péter polgármester annyit mondott: a jövő évi költségvetési koncepció tárgyalásakor kiderül, léphetnek-e tovább a kérdésben. Véleménye szerint fontos, hogy felelősséggel gazdálkodjanak, mert a pályázatokhoz jellemzően saját tőke kell. Pados Róbert hozzáfűzte: ahhoz, hogy a jövő évi költségvetést „támogassák”, át kell gondolni az önkormányzat és a Gamesz gazdálkodását is – az önkormányzatnak, ahol teheti, szerinte át kell térnie a piaci gondolkodásra.

Forrás: Unger Tamás

Augusztus végén hagyományosan nemzetközi jógatábor helyszíne volt a mezőgazdasági középiskola. Kovács Péter arról számolt be képviselőtársainak, hogy az esemény után a vezetők megbeszélésre hívták. Közölték vele, hogy szívesen használatba vennék a kastélyt, akár szakaszosan, de felújítanák, hogy közép-európai jógaközpontot hozzanak létre saját forrásból. Lehetőséget adnának az iskolának és a vépieknek is a létesítmény használatára. Mindenkinek érdeke, hogy gazdát kapjon az épület – ebben egyetértettek a képviselők.