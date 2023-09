Bercsi Gábor egy villamos kivitelezéssel foglalkozó gazdasági társaság vezetője, családjával Budapesten él. A fotózással az egyetemi évei alatt Pécsen kezdett foglalkozni. Szabadidős tevékenysége először nyaralásokra és családi rendezvényekre korlátozódott, majd folyamatosan bővült az évek alatt a természetfotózással, valamint kiegészült az ipari létesítmények témával is. Magyarországon elsősorban a kulturális örökségben, természeti szépségben és néprajzi értékekben is gazdag Káli-medence fotósaként vált ismertté néhány éve.

Fotói számos alkalommal kaptak elismerést és jelentek meg a Varázslatos Magyarország, a National Geographic Magazin, valamint a Magyarország 365 kiadványokban is. A szombathelyi tárlat képei négy országot érintenek: szemünk elé kerül egy dörgicsei levendulaültetvény, a Csobánc oldalában álló Szent Donát kápolna, a Cinque Terre részeként Riomaggiore kikötője, a Liguriára jellemző épületek és az olasz tengerparti települések színes mindennapjai. A C épület aulájában Lenkai Nóra, az ELTE rektori biztosa mutatta be a fotóst és üdvözölte az egybegyűlteket. Mint mondta, kiállítássorozatot indítottak, amivel a földrajzi és művészeti ismeretterjesztés a céljuk, missziójuknak tekintik az értékek közvetítését – a sorozat egyik állomása a mostani tárlat.

– Sokféle műfajt gyakorlunk a fotózásban: van, aki portré-, más épületfotókat készít, műszaki fényképeket vagy reklámfotókat és van, aki természetjárás közben fotózza a szépségeket. Bercsi Gábor értékes pillanatokat örökít meg, a természet és az ember együttélése, egymásra gyakorolt hatása érdekli, köszöntőjében így méltatta a fotóst Garas Kálmán fotóművész, az ELTE BDPK Vizuális Művészeti Tanszékének oktatója. Gratulált a képek tónusosságához, gondos elkészítéséhez, a szép térkitöltésekhez. Külön kiemelte, hogy a fotók nincsenek túlszínesítve. A megnyitón Ihász Dominika énekelte a Szabadság vándorai dalt. A tárlat a C épület aulájában és az A épületben a Galéria One-ban látható.