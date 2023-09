Tapasztalatból mondja: a hűvös reggeleken, rövidebb estéken hajlamosak vagyunk megfeledkezni az öntözésről, pedig a gyenge szél és a délutáni meleg kiszárítja a földet, pótolni kell a nedvességet. Nem ajánlatos ilyenkor abbahagyni a fűnyírást sem, ráadásul a pázsit könnyebben átvészeli a hideg hónapokat, ha káliumban gazdag műtrágyát kap az ősz folyamán. Ugyanezt adhatjuk az eperpalántáknak is, amelyeknek szintén most van a (szét)ültetési ideje. Balogh Benjamintól megtudjuk: az évelő ágyások telepítése szintén időszerű. Célszerű most felásni a talajt, hogy a föld megfagyjon, összeaprózódjon és megteljen nedvességgel - így könnyebb lesz bele tavasszal ültetni. Ezért szerencsés ilyenkor gyümölcsfát is ültetni, a csemetéket általában októbertől árusítják a kertészetek. A szakember azt tanácsolja: a konténer átmérőjének a kétszerese méretű gödröt ássunk. Ugyanez az arány érvényes a hagymásokra is, amelyeket szintén ősszel ültethetünk.

A fólia alatt már bontogatja rózsaszín szirmait az ősz egyik emblematikus növénye, a Terézke, de látunk pozsgásokat, sziklakerti növényeket és megmutatták már első virágaikat az árvácskák is. A kertész azt tanácsolja: napos vagy félárnyékos helyre ültessük ezt a népszerű növényt, válaszunk számára tápanyagban gazdag földet és sose hagyjuk kiszáradni.

Az árvácskák mellett jól megférnek - és mostanság már nem csak a fóliasátorban - a fügebokrok. - Ez egy fagyzúgos terület, ha itt átvészeli a telet a füge, akkor mindenhol. Néhány éve pedig már így van – ad szemléletes példát Balogh Benjamin majd hozzáteszi: többen állítólag már az olivabogyó meghonosításával is próbálkoznak Vasban.

Közben az egyik tacskó diadalomittasan rohan el mellettünk egy pocokkal a szájában. A természet teszi a dolgát. Mi azért csak készüljünk az őszre.